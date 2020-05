Stein (ots) - Es ist wieder Zeit für ein beliebtes Frühlingsritual: Wir schaffen Platz im Kleiderschrank für die Sommergarderobe. Doch was tun mit all den ehemaligen Lieblingsstücken, die lange nicht getragen wurden, aber zu schade sind zum Entsorgen?Eine ebenso kreative wie nachhaltige Lösung ist das Upcycling. Ausrangiertes erlebt dabei ein Revival und wird zum neuen nützlichen Alltagsbegleiter umfunktioniert. Aus kleinen Stoffresten lassen sich im Handumdrehen z.B. hübsche Mund-Nase-Masken nähen, aus größeren entstehen schicke Taschen oder Turnbeutel - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Zum echten Einzelstück wird die Eigenkreation mit einem Finishing, denn personalisierte Gegenstände sind absolut angesagt und Ausdruck des individuellen Lifestyles.Das passende Tool zum Trend sind die Textilmarker von Faber-Castell, die auf vielen Stoffen, insbesondere auf Baumwolle, sehr gut haften und Selbstgemachtem den letzten Schliff verleihen. Die langlebige Keilspitze setzt je nach Stiftführung tolle Akzente in drei unterschiedlichen Strichbreiten. Damit die Tinte von den Fasern besser aufgenommen wird, sollte der Stoff vor dem Bemalen gewaschen werden. Die Farben sind nach einer Trockenzeit von 24 Stunden automatisch fixiert, bei 60°C waschbar und bügelecht.Jede Menge Inspiration zum kreativen Gestalten mit Textmarkern liefern Tutorials und Videos unter: https://www.faber-castell.de/inspiration/alle-tutorialsPressekontakt:Faber-Castell AGPresseabteilung0911-99655-538 oder press-office@faber-castell.deOriginal-Content von: Faber-Castell, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43147/4591609