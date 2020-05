Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will Vorwürfe einer Ämterhäufung aus dem Weg schaffen. Weimer werde sein Amt als Aufsichtsrat beim FC Bayern im Sommer mit der Wahl in den Aufsichtsrat des Lkw- und Bahnzulieferers Knorr-Bremse niederlegen, sagte eine Börsensprecherin am Donnerstag.

