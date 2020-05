Die US-Börsen sind am Donnerstag wieder auf dem Vormarsch. Der Dow Jones glich sein Vortagsminus im frühen Handel mehr als aus.New York - Die US-Börsen sind am Donnerstag wieder auf dem Vormarsch. Der Dow Jones Industrial glich sein Vortagsminus im frühen Handel mehr als aus und orientierte sich erneut an der zuletzt umkämpften Marke von 24'000 Punkten. Nach einer halben Handelsstunde stieg das Kursbarometer der Wall Street um 1,41 Prozent auf 23'999,41 Punkte. Positive Impulse lieferten einige unerwartet gute...

Den vollständigen Artikel lesen ...