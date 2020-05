Heute ist besonders ein Knock-out-Call (WKN MC83E3) auf den Online-Bestelldienstleister Delivery Hero im Fokus der Anleger. Unser Händler erhält in dem Knock-out-Call aufgrund einer Kaufempfehlung nur Kauforders. Delivery Hero vermeldete Ende April für das erste Quartal 2020 einen fast verdoppelten Umsatz. Ende 2018 verkaufte Delivery Hero sein Deutschlandgeschaft an den niederländischen Konkurrenten takeaway.com. Die Aktie von Delivery Hero ist heute beinahe fünf Prozent im Plus und notiert bei ...

