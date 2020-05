10,25 % ERSTE Protect Home Office 20-21 (AT0000A2GFK1) Anleger erhalten eine fixe Verzinsung in Höhe von 10,25 % p.a. . Zusätzlicher Sicherheitspuffer in Höhe von 40,00 % bei Kursrückgängen in den Basiswerten Amazon, Adobe und Microsoft. Kursfixierungstag 29.05.2020, Fälligkeit 01.06.2021. Zu beachten ist, dass das Risiko eines Kapitalverlustes abhängig vom Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung ist, Puffer sind die erwähnten 40 Prozent. Alle Details zum Produkt

