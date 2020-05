Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach dem starken Auftritt im April haben die Indizes mit dem Start in den Mai einen Schritt zurückgemacht. So büßte bspw. der Dax - der mit einem Plus von 9,3% noch das viertbeste April-Ergebnis seiner Geschichte einfahren konnte - über den Monatswechsel 5,8% ein. Doch aus charttechnischer Sicht ist das kein Beinbruch. Sie wissen: Lust...

Den vollständigen Artikel lesen ...