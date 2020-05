Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Bundestag wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Erklärung zur Verhältnismäßigkeit des EZB-Anleihekaufprogramms fordern. Das erklärte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Andreas Jung im Bundestag während einer Aktuellen Stunde zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Die Karlsruher Richter hatten am Dienstag das EZB-Staatsanleihekaufprogramm für teilweise verfassungswidrig erklärt und auf eine bessere Begründung der Maßnahmen gedrängt hatte.

Jung geht allerdings davon aus, dass die EZB diese Verhältnismäßigkeit geprüft habe, bevor sie vor fünf Jahren das Public Sector Purchase Programme (PSPP) startete, "auch wenn sie in dem Beschluss des EZB-Rats nicht ausdrücklich wiedergegeben wurde".

"Ich habe die Erwartung und auch die Hoffnung, dass dann durch eine entsprechende Darlegung dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung der EZB der Maßgabe dieses Urteils gerecht geworden werden kann", erklärte Jung.

Sollte die vom Gericht verlangte bessere Begründung für die Verhältnismäßigkeit des PSPP nicht innerhalb von drei Monaten erfolgen, müsse die Deutsche Bundesbank ihre Anleihekäufe im Rahmen des PSPP einstellen.

Das Gericht forderte zudem von Bundesregierung und Bundestag, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch die EZB hinzuwirken und die Verhältnismäßigkeit selbst weiterhin zu überprüfen.

Jung betonte, dass das Urteil ausdrücklich nicht das aktuelle Anleiheprogramm der EZB betreffe, mit dem die Zentralbank Staaten in der Corona-Krise helfen wolle. Für die Union sei nach wie vor klar, "dass jetzt in der Corona-Krise europäische Solidarität Gebot der Stunde ist", so Jung. "Genauso ist für uns auch klar, dass diese europäische Solidarität stark sein muss, aber natürlich und selbstverständlich im Rahmen der geltenden Verträge."

Dies sieht die AfD allerdings anders. Peter Boehringer, der Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestages ist, sagte, das Gericht habe nur deshalb das Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) nicht verboten, weil es formal nur über die Anleihekaufprogramms von 2015 geurteilt hat.

"Wenn wir aber noch einmal fünf Jahre warten, bis es dann das sichere Urteil zur Verfassungswidrigkeit von PEPP geben wird, dann wird beim aktuellen Einkaufstempo der EZB bis 2025 ein Schadenspotenzial von 7 Billionen Euro entstanden sein", so Boehringer. "Wir haben nicht nur die gerichtliche Vorgabe, das zu verhindern, sondern auch die ökonomische und gesetzliche Pflicht."

Die Bundesregierung habe nun keine Ausrede mehr, die EZB "gegen die deutsche Sparer und Steuerbürger einfach gewähren" zu lassen. Sie müssen das neue Anleiheprogramm sofort stoppen.

