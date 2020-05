Nach einem erfolgreichen Start mit der Anlagegruppe «Swiss Development Commercial» eröffnet die Anlagestiftung SIF bereits die nächste Emission.Zürich - Nach einem erfolgreichen Start mit der Anlagegruppe «Swiss Development Commercial» eröffnet die Anlagestiftung Steiner Investment Foundation (SIF) bereits die nächste Emission. Mit den ersten Projektakquisitionen gewinnt das Portfolio an Kontur und Wert. Der Net Asset Value steigerte sich im ersten Quartal 2020 auf CHF 103.14. Weitere hochinteressante Projekte liegen bereits in der...

