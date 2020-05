FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. Mai: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (Call 7.30 h) 07:00 DEU: Biotest, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (online) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (Call 10.30 h) 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen TecDax raus Isra Vision, TecDax rein Eckert & Ziegler / SDax raus Isra Vision, SDax rein Zeal Network DEU: SÜSS MicroTec, Q1-Zahlen DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert) NLD: Altice, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/20 (endgültig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/20 08:00 DEU: Destatis: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/20 08:00 DEU: Destatis: Online-Geschäfte Monate März bis Mai 2020 09:00 ESP: Industrieproduktion 03/20 10:00 DEU: Destatis: Sterbefallzahlen in Deutschland bis einschließlich 15. KW 11:00 GRE: Verbraucherpreise 04/20 13:00 EUR: Konferenz des European University Institute mit Online-Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu 'COVID-19: Economic Policies for the Aftermath' 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/20 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Griechenland, Italien EUR: Fitch Ratingergebnis Slowakei SONSTIGE TERMINE DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + 1100 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) bei Treffen im Saarland + 1200 Sitzung des Thüringer Landtags mit Regierungserklärung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zur Corona-Pandemie und Beratung zu Corona-Hilfsfonds 09:30 DEU: Online-Pk des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall zur aktuellen Lage in der Branche 22:00 GBR: Queen Elizabeth II. hält Ansprache zum Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ARG: Umschuldungsangebot von Argentinien an private Gläubiger läuft aus HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi