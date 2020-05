Während Mehl und Toilettenpapier in der Corona-Pandemie unverändert stark nachgefragt werden, ist den Konsumenten nicht nach Feiern zumute: Das spürt nun auch der Sekt- und Schaumweinhersteller Schloss Wachenheim AG. Für das Geschäftsjahr 2019/20 (per 30.6.) wurde die Prognose für Umsatz und Gewinn gesenkt.

Für das aktuelle Geschäftsjahr wird nun mit stabilen Umsätzen gerechnet, zuvor war das Management von einer leichten Steigerung ausgegangen. Der Jahresüberschuss wird in einer Bandbreite zwischen 12,0 und 14,5 Mio. Euro erwartet. Hier lag die bisherige Prognose bei 14,5 bis 16,0 Mio. Euro. Nähere Informationen will das Unternehmen dann am 13. Mai bei Veröffentlichung ...

