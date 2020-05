FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat im April 14 Flugzeuge ausgeliefert. In den ersten vier Monaten wurden nach Angaben der Gesellschaft 136 Maschinen übergeben. Der Auftragseingang belief sich im April auf 9 Stück - für die A320-Familie - und von Januar bis April auf 299.

Der Auftragsbestand an noch auszuliefernden Flugzeugen belief sich am 30. April auf 7.645, so die Airbus SE weiter.

Der Luft- und Raumfahrtkonzern hat im ersten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben. Die Coronavirus-Pandemie hat zu einem weltweiten Einbruch der Luftfahrtbranche geführt, und viele Fluggesellschaften wollen ihre Aufträge bei Airbus verschieben oder stornieren

May 07, 2020

