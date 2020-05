Instone Real Estate Group AG: Instone nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück, mittelfristiger Ausblick bestätigt, vorläufige Q-1 Ergebnisse planmäßigDGAP-Ad-hoc: Instone Real Estate Group AG / Schlagwort(e): Prognose Instone Real Estate Group AG: Instone nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück, mittelfristiger Ausblick bestätigt, vorläufige Q-1 Ergebnisse planmäßig07.05.2020 / 18:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Instone nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück, mittelfristiger Ausblick bestätigt, vorläufige Q-1 Ergebnisse planmäßigDer Vorstand der Instone Real Estate Group AG ("Instone") zieht seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aufgrund der erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zurück. Während die Bautätigkeit bei Instone weiterhin wie geplant voranschreitet, ist derzeit aufgrund der COVID-19 Pandemie ein zurückhaltendes Nachfrageverhalten zu beobachtenAuf Basis der vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für Q1-2020 ist das Unternehmen planmäßig in das Geschäftsjahr 2020 gestartet. Die bereinigten Umsatzerlöse* liegen hiernach mit 99,7 Mio. Euro und das bereinigte Konzern-EBIT* mit 18,0 Mio. Euro jeweils über den entsprechenden Vorjahreswerten (Q1-2019: bereinigte Umsatzerlöse 84,2 Mio. Euro, bereinigtes EBIT 15,7 Mio. Euro). Im abgelaufenen Quartal lag danach die bereinigte Rohergebnismarge bei 29,8 %.Für 2021 und 2022 bestätigt der Vorstand die bestehenden mittelfristigen Ziele für die bereinigten Umsatzerlöse (2021: 900,0 Mio. bis 1,0 Mrd. Euro; 2022: > 1,0 Mrd. Euro).Dabei geht das Unternehmen für 2021 von einem bereinigten Konzernergebnis von mindestens 90,0 Mio. Euro aus.Die Veröffentlichung der Konzernquartalsmitteilung für das Q1-2020 erfolgt planmäßig am 28. Mai 2020.* Die Definitionen der in der Mitteilung genannten alternativen Steuerungskennzahlen sind im Glossar auf der Homepage der Gesellschaft unter https://ir.en.instone.de/websites/instonereal/German/3600/glossar.html zu finden.KontaktdetailsInstone Real Estate Group AG Investor Relations Burkhard Sawazki Grugaplatz 2-4 45131 Essen Tel.: +49 (0)201 45355-137 E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de07.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group AG Grugaplatz 2-4 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: DE000A2NBX80 WKN: A2NBX8 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1038961Ende der Mitteilung DGAP News-Service1038961 07.05.2020 CET/CEST