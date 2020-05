NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 50 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jede Krise bringe auch Chancen mit sich, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern werde voraussichtlich von einer verstärkten Zuspruch für den Online-Handel profitieren. Die Bewertung der Aktien sei angesichts erhöhter Schätzungen anspruchslos./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 12:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 12:16 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000ZAL1111

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken