Die Marktteilnehmer am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag wieder etwas Hoffnung geschöpft. Nach den Verlusten zur Wochenmitte kamen die Erholungsgewinne gerade recht. Der DAX mit etwas Mut schloss 1,44 Prozent höher bei einem Stand von 10.759,27 Punkten. DAX mit etwas Mut am Donnerstag Für den DAX mit etwas Mut bleibt der Bereich bei 10.700 Punkten eine wichtige Orientierungsmarke. Nach den jüngsten Anzeichen von Entspannung in der Corona-Pandemie prüfen zunehmend mehr Staaten in Europa Lockerungen. ...

