Andersen Global kündigt seinen Eintritt in die Ukraine über eine Kooperationsvereinbarung mit der dortigen führenden Kanzlei Sayenko Kharenko an und baut damit seine globale Plattform in Osteuropa weiter aus.

Sayenko Kharenko wurde 2004 gegründet und ist mit 17 Partnern und insgesamt mehr als 120 Fachleuten eine der größten Anwaltskanzleien in der Ukraine. Die Kanzlei ist auf komplexe grenzüberschreitende und lokale Rechtssachen spezialisiert und bietet Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen an, darunter Gesundheitswesen, Pharmazie, Landwirtschaft, Energie, Einzelhandel und natürliche Ressourcen.

"Unsere Steuerpraxis ist in letzter Zeit dynamisch gewachsen, und die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, besser auf die sich entwickelnden Steuer- und Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden einzugehen und alle ihre globalen Bedürfnisse erfolgreich zu erfüllen", sagte Office Managing Director Nazar Chernyavsky. "Svitlana Musienko, die Alumna von Arthur Andersen und Partnerin unserer Steuerpraxis ist, wird uns bei der Zusammenarbeit mit Andersen Global unterstützen. Wir wissen die Bedeutung und die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Menschen auf der ganzen Welt zu schätzen, mit denen wir ähnliche Werte teilen."

"Die Aufnahme von Sayenko Kharenko bringt neue Tiefe in unsere Präsenz in Osteuropa und ermöglicht es uns gleichzeitig, zusätzliche Dienstleistungen in der Region anzubieten", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO. "Für uns gibt es keine Frage sie sind die beste Kanzlei in der Ukraine. Die demonstrierte Leidenschaft des Unternehmens für Stewardship und die erwiesene Fähigkeit, den Kunden erstklassige Lösungen anzubieten, wird es ihnen ermöglichen, sich nahtlos in unsere Organisation zu integrieren."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 168 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

