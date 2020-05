KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rheinzeitung" zur Wahl der Wehrbeauftragten:



"Die SPD hat wieder einmal mit großem Theater um einen Posten das Ansehen der Partei beschädigt. Högl wird viel Zeit brauchen, bis ihr Name nicht mehr mit der Schlammschlacht darum verbunden wird. Dabei lief es gerade ganz gut für die Sozialdemokraten, deren Bundesfinanzminister eine tragende Rolle bei der Rettung von Wirtschaft und Arbeitsplätzen in der Corona-Krise spielt. Aber jetzt zeigt die SPD wieder, was sie besonders gut kann: Abschreckung durch Personalchaos."/yyzz/DP/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken