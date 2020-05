In Livigno wächst nach 100 Jahren wieder Roggen auf 1.816 Metern Höhe. Benedet Raisoni hat dafür die passende Sorte auf der ganzen Welt gesucht. Jetzt will der 70-Jährige auch den Weizen zurückholen.Warum es im Tal keinen Roggen mehr gibt, fragte sich Benedet Raisoni schon seit er 12 Jahre alt war. Also bereits seit knapp sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...