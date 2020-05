FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.144 EURWT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.197 EURI3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.232 EUR0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.111 EURYJ3A XFRA US4661101034 JBS S.A. ADR/2O.N. 0.184 EUR2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL) 0.165 EUR7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.003 EURTK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.250 EURTE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.296 EURMBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.130 EUR4II XFRA SE0009664253 INSTALCO AB A 0.217 EUR54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.134 EURMLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.188 EURBJR XFRA US05561Q2012 BOK FINL CORP. DL-,00006 0.473 EUR7M1 XFRA SE0009216278 MIPS AB O.N. 0.282 EURAXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.169 EUR2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.083 EUR2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.185 EUR9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.204 EUR3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.278 EUR