FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat angesichts der Coronavirus-Pandemie seine Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2020 kassiert. Statt eines moderaten Umsatzwachstums rechnet der Technologiekonzern aus München nun mit einem moderaten Rückgang der Einnahmen auf vergleichbarer Basis. Eine Prognose zum Gewinn gibt es nicht mehr. Am Zeitplan der geplanten Abspaltung und Börsennotierung des Energiegeschäfts im September hält der Konzern fest.

Im abgelaufenen zweiten Quartal trafen die Folgen der weltweiten Ausbreitung des Virus Siemens erkennbar. Die Nachfrage sank, zu einigen Kundenniederlassungen hatte Siemens keinen Zugang mehr. Lieferketten und Produktion konnten annähernd auf dem üblichen Niveau gehalten werden, erklärte Siemens.

Bei unverändertem Umsatz ging das bereinigte EBITA aus dem fortgeführten industriellen Geschäft um 18 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zurück. Die entsprechende Marge lag bei 12,1 Prozent, 260 Basispunkte weniger als vor Jahresfrist.

Vorstandschef Joe Kaeser sprach "unter den gegebenen Umständen" von einem "robusten" Quartalsergebnis. Er rechne damit, im dritten Quartal die Talsohle zu erreichen. Darüber hinaus ließen sich keine verlässlichen Aussagen machen, weshalb Siemens auf eine Gewinnprognose verzichte.

In den operativen Zahlen ist das Energiegeschäft nicht mehr enthalten. Die bisherige Sparte Gas and Power wurde Ende März aus dem Konzern herausgelöst und soll als Siemens Energy im September an die Börse gebracht werden. Anfang Juli müssen die Aktionäre dem Plan zustimmen. Das Segment mit der Kraftwerkstechnik, Stromübertragung und Ölfördertechnik wird ebenso wie die 67-prozentige Beteiligung an Siemens Gamesa als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert. Hier verbuchte Siemens einen Verlust von 317 Millionen Euro.

Unter dem Strich blieb ein den Aktionären zustehender Nettogewinn von 652 Millionen Euro - nach 1,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie entsprach das einem Gewinn von 80 Cent. Analysten hatten nach einem von Siemens erstellten Konsens mit 69 Cent gerechnet.

