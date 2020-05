Aktie: Daimler vor wichtigem Test

Anzeige / Werbung Bei der Daimler-Aktie ist die Schwankungsbreite zuletzt merklich gesunken. Für Entwarnung ist es aber zu früh, wie ein Blick auf die weiterhin hohe implizite Volatilität zeigt. Der Markt rechnet somit auch künftig mit überdurchschnittlich kräftigen Bewegungen. Über technische Wendemarken können die Grenzen einer potenziellen Seitwärtsbewegung abgeleitet werden. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Der Tageschart von Daimler zeigt Haltestellen bei 24/27 Euro sowie einen Bremsbereich bei 33 Euro. Erst wenn eine Grenzen durchstoßen wird, dürfte ein stärkerer Impuls in Richtung des Ausbruchs folgen. Das Potenzial auf der Oberseite bleibt aber limitiert, der übergeordnete Trend zeigt aufgrund der fallenden 200-Tage-Linie (rot) abwärts. Damit sich das Chartbild wieder stärker aufhellt, sollte die kurzfristige Aufwärtstrendlinie seit März nicht mehr unterschritten werden. Der Blick auf den Chart macht dies deutlich: Enthaltene Werte: DE0007100000,DE0007664039

