TAGESTHEMA I

Der US-Jobreport für April wird voraussichtlich den größten Monatsverlust an Stellen ausweisen, der jemals verzeichnet wurde. Weil aufgrund der Pandemie weite Teile der US-Wirtschaft stillgelegt sind, rechnen Ökonomen mit einem Verlust von 21,5 Millionen Jobs. Schon im März waren 701.000 Stellen verloren gegangen. Die Arbeitslosenquote dürfte von 4,4 Prozent auf 16,0 Prozent in die Höhe schnellen. Die Jobverluste dürften die höchste Arbeitslosenquote seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948 zur Folge haben und die 10,8 Prozent, die Ende 1982 am Ende der Rezession zu Beginn der ersten Amtszeit von Präsident Ronald Reagan erreicht wurden, in den Schatten stellen. Die monatliche Zahl der verlorenen Arbeitsplätze wäre die höchste seit 1939 - weitaus höher als die 1,96 Millionen Arbeitsplätze, die im September 1945, am Ende des Zweiten Weltkriegs, gestrichen wurden. Für die Stundenlöhne wird ein Plus von 0,3 Prozent im Monats- und von 3,3 Prozent auf Jahresvergleich erwartet. Der dramatische Anstieg der Arbeitslosenquote und der riesige Jobverlust werden den scharfen Umschwung auf dem Arbeitsmarkt seit Februar unterstreichen, als die Arbeitslosenquote mit 3,5 Prozent auf dem tiefsten Stand seit 50 Jahren lag und die USA 113 Monate in Folge einen Zuwachs an Jobs verzeichneten.

TAGESTHEMA II

Die USA und China haben trotz ihres Streits über die Coronavirus-Pandemie laut Angaben aus Peking vereinbart, die Umsetzung ihrer Handelsvereinbarungen vom Januar voranzubringen. Das chinesische Handelsministerium teilte am Freitag mit, bei einem Telefonat hätten beide Seiten versichert, eine "günstige Atmosphäre" und die Bedingungen für die Umsetzung der Vereinbarung schaffen zu wollen. An dem Gespräch hatten den Angaben zufolge der chinesische Vize-Regierungschef Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teilgenommen. Verabredet worden sei, die Kommunikation und Koordination zu den Handelsthemen aufrechtzuerhalten. Drohungen aus Washington, den Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften wieder zu verschärfen, hatten in den vergangenen Tagen die Märkte zusätzlich zur Corona-Krise beunruhigt. US-Präsident Donald Trump hatte Peking Anfang Mai im Streit um die Ursachen der Pandemie mit neuen Strafzöllen gedroht.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -21.500.000 gg Vm zuvor: -701.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 16,0% zuvor: 4,4% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,39% gg Vm/+3,1% gg Vj

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.926,00 +1,18% Nasdaq-100-Indikation 9.231,00 +1,13% Nikkei-225 20.142,01 +2,37% Hang-Seng-Index 24.254,70 +1,14% Kospi 1.952,03 +1,21% Shanghai-Composite 2.903,68 +1,12% S&P/ASX 200 5.393,90 +0,55%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit teilweise deutlicheren Gewinnen zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am letzten Handelstag der Woche. Gestützt wird das Sentiment von den guten Vorgaben der Wall Street. Zudem verstärkt sich nach den nicht ganz so schlecht wie erwartet ausgefallenen US-Erstanträgen am Vortag die Hoffnung, dass auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag weniger schlimm ausfällt als befürchtet. Die USA und China haben zudem trotz ihres Streits über die Corona-Pandemie laut Angaben aus Peking vereinbart, die Umsetzung ihrer Handelsvereinbarungen vom Januar voranzubringen. Damit schwindet die Sorge um einen neuerlichen Handelsstreit zwischen den beiden Ländern etwas. Daneben sorgen die weltweit immer stärkeren Lockerungen nach der Coronavirus-Pandemie bei Investoren für Zuversicht, dass sich die Konjunktur recht schnell wieder erholt. In Sydney geht es für den S&P/ASX 200 aufwärts, obwohl die australische Notenbank ein düsteres konjunkturelles Bild zeichnet. Die Reserve Bank of Australia erwartet nur eine langsame Erholung von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und für die kommenden Jahre außerdem eine deutlich erhöhte Arbeitslosigkeit. Für die australische Wirtschaft wird für 2020 ein Rückgang um 6 Prozent prognostiziert, heißt es im Quartalsbericht der Notenbank.

US-NACHBÖRSE

Der Fahrdienstvermittler Uber ist mit seinen Zahlen zum ersten Quartal hinter den Markterwartungen geblieben. Das Unternehmen musste mehr als 2 Milliarden Dollar an Wertminderung abschreiben, hauptsächlich aus Investitionen in asiatische Fahrdienste, die unter der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Allerdings zeigen allerneueste Zahlen einen Anstieg in San Francisco, Los Angeles, Chicago und anderen Orten, wie CEO Dara Khosrowshah in einer Analystenkonferenz sagte. Die Aktie legte nach der Schlussglocke um 6,1 Prozent auf 32,80 Dollar zu. Für die Dropbox-Papiere ging es um 2,9 Prozent auf 22,52 Dollar aufwärts. Das Unternehmen verzeichnete im Auftaktquartal den ersten Gewinn seit dem Börsengang im Jahr 2018. Dagegen fielen die Aktien von Tripadvisor um 4,6 Prozent auf 17,86 Dollar. Die Touristik-Webseite litt im ersten Quartal stark unter der Coronavirus-Pandemie. Im Zuge der Pandemie will Tripadvisor zudem 22 Prozent der Mitarbeiter entlassen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.875,89 0,89 211,25 -16,34 S&P-500 2.881,19 1,15 32,77 -10,82 Nasdaq-Comp. 8.979,66 1,41 125,27 0,08 Nasdaq-100 9.101,88 1,30 117,02 4,22 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,96 Mrd 0,90 Mrd Gewinner 2.145 900 Verlierer 771 2.030 Unverändert 80 80

Fester - Zentrales Thema an den Märkten war zwar unverändert die Corona-Pandemie mit ihren heftigen Folgen für die Weltwirtschaft, doch sehen Anleger wieder Licht am Ende des Tunnels. Immer mehr Länder kehren allmählich zur Normalität zurück. Zudem scheint die Arbeitslosigkeit in den USA nicht mehr ganz so rasant zu steigen wie in den zurückliegenden Wochen. Gute Nachrichten kamen auch aus China. Dort sind die Exporte im April wider Erwarten gestiegen. Geschäftszahlen hat schon am Mittwoch nach Börsenschluss unter anderem Paypal veröffentlicht. Die Aktie sprang um 14 Prozent nach oben. Positiv wurden auch die Zahlen aufgenommen, die Raytheon am veröffentlicht hat. Für die Aktie ging es um 1,6 Prozent aufwärts. Die Aktie von Fox kletterte nach Zahlen um 1,8 Prozent. Die Lyft-Aktie haussierte um knapp 22 Prozent, nachdem der Fahrdienstvermittler über leichte Verbesserungen bei den Fahrtrends berichtet hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 -5,9 0,18 -108,1 5 Jahre 0,29 -7,9 0,37 -163,3 7 Jahre 0,49 -8,1 0,57 -176,2 10 Jahre 0,63 -7,3 0,70 -181,3 30 Jahre 1,32 -7,5 1,40 -174,6

Staatsanleihen erfuhren trotz der positiven Stimmung an den Aktienmärkten Zulauf. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 7,3 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0842 +0,1% 1,0831 1,0809 -3,3% EUR/JPY 115,39 +0,2% 115,12 114,92 -5,4% EUR/GBP 0,8748 -0,1% 0,8761 0,8711 +3,4% GBP/USD 1,2393 +0,2% 1,2363 1,2406 -6,5% USD/JPY 106,43 +0,1% 106,28 106,33 -2,1% USD/KRW 1218,78 -0,1% 1219,66 1223,64 +5,5% USD/CNY 7,0746 -0,1% 7,0844 7,0882 +1,6% USD/CNH 7,0871 -0,1% 7,0938 7,1082 +1,7% USD/HKD 7,7506 -0,0% 7,7511 7,7511 -0,5% AUD/USD 0,6533 +0,6% 0,6494 0,6462 -6,8% NZD/USD 0,6126 +0,6% 0,6088 0,6056 -9,0% Bitcoin BTC/USD 9.894,51 +0,1% 9.884,26 9.289,01 +37,2%

Am Devisenmarkt setzte der Euro zu einer kleinen Gegenbewegung nach den jüngsten starken Verlusten an. Er stieg auf 1,0830 nach einem Tagestief bei 1,0767 Dollar.

Derweil stand die türkische Lira abermals im Fokus. Sie fiel am Donnerstag auf ein neues Rekordtief von 7,2696 je US-Dollar. Die Akteure am Devisenmarkt bezweifeln nach Angaben aus dem Handel, dass die türkische Zentralbank die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft des Landes durch geldpolitische Maßnahmen lindern kann. Auch der brasilianische Real fiel zum Dollar auf ein Rekordtief, nachdem die brasilianische Zentralbank den Leitzins Selic am Mittwochabend (Ortszeit) um 75 Basispunkte auf den bisher niedrigsten Stand von 3,00 Prozent gesenkt hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,06 23,55 +2,2% 0,51 -59,5% Brent/ICE 29,96 29,46 +1,7% 0,50 -52,8%

Der Ölmarkt zeigte sich nervös. Zwischenzeitliche kräftige Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Zunächst stützte die Hoffnung auf ein Wiederanziehen der Weltwirtschaft und damit der Ölnachfrage. Stützend wirkte nach Angaben aus dem Handel auch, dass Saudi-Arabien den Preis für Öl zur Lieferung an asiatische Abnehmer im Juni Medienberichten zufolge erhöht hat. Aber Zweifel wegen eine Überangebots kamen wieder auf. So gab es Berichte, dass kleinere OPEC-Länder wie Kasachstan möglicherweise nicht die Produktionssenkungen umsetzen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 3,1 Prozent auf 23,25 Dollar. Brentöl verlor 2,0 Prozent auf 29,12 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.717,76 1.717,45 +0,0% +0,31 +13,2% Silber (Spot) 15,43 15,55 -0,8% -0,12 -13,6% Platin (Spot) 770,45 767,75 +0,4% +2,70 -20,2% Kupfer-Future 2,40 2,39 +0,7% +0,02 -14,4%

Gold machte einen deutlichen Satz nach oben. Anders als am Aktienmarkt wurden die Arbeitsmarktdaten hier eher als negativ angesehen. Der Preis für die Feinunze zog um 1,9 Prozent an auf 1.718 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Der von der Pandemie eingetrübte Arbeitsmarkt Australiens dürfte sich nach Einschätzung der Notenbank nur sehr langsam erholen. Die Reserve Bank of Australia (RBA) rechnet in ihren neuen Prognosen mit einer hohen Arbeitslosenquote in den kommenden Jahren.

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte März -6,0% (PROGNOSE: -6,2%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März -8,1% gg Vorjahr

Konsumneigung März 81,0%

Konsumneigung März -7,9 Pkt gg Vorjahr

KONJUNKTUR USA

Zwei Vertreter der US-Notenbank gehen davon aus, dass der US-Wirtschaft wohl kein Worst-Case-Szenario droht. "Ich glaube nicht, dass wir auf eine weitere Große Depression zusteuern", sagte Neel Kashkari, Präsident der US-Notenbankfiliale von Minneapolis, auf NBC. Grund dafür seien aggressive Maßnahmen der Federal Reserve. Er rechne aber mit einer langen, allmählichen Erholung, die zu einem großen Teil davon abhängen würde, wie erfolgreich mit den Gesundheitsrisiken des Coronavirus umgegangen werde. Ähnlich äußerte sich der Präsident der Federal Reserve Bank von Atlanta, Raphael Bostic. Das Schlimmste könne vermieden werden, so der Notenbanker während einer Telefonkonferenz. "Das Depressionsszenario ist meiner Meinung nach weniger wahrscheinlich", sagte er. Die Fed werde alles tun, was ihr gesetzlich erlaubt sei.

AMAZON

Nach einem Gerichtsentscheid gegen Amazon in Frankreich hat der US-Onlineriese seinen Lieferstopp in dem Land erneut verlängert. Die Logistikzentren blieben bis einschließlich 13. Mai geschlossen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Das US-Unternehmen kündigte zudem an, gegen die Entscheidung eines Berufungsgerichts, wonach der Versandhändler seine Logistikzentren auf Corona-Ansteckungsrisiken überprüfen muss, Revision einzulegen.

FORD

wird seine Autofertigung in Nordamerika kommende Woche nach und nach wieder hochfahren. Wie der US-Konzern mitteilte, werden Mitarbeiter, die nicht von zu Hause ihre Arbeit erledigen können, ab dem 18. Mai wieder arbeiten. Dazu gehörten beispielsweise Berufsgruppen wie Testfahrer oder Fahrzeugdesigner. Die Teile-Vertriebszentren würden den vollen Betrieb schon am 11. Mai aufnehmen.

NEWS CORP

Die News Corp, zu der auch Dow Jones und damit das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehört, hat in ihrem dritten Geschäftsquartal wegen Abschreibungen und Restrukturierungskosten tiefrote Zahlen geschrieben. Der Umsatz ging in den drei Monaten per Ende März spürbar zurück. Es zeigten sich erste Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich im laufenden Quartal deutlich verstärken dürften. Das Wall Street Journal erzielte unterdessen ein starkes Wachstum bei digitalen Abonnements.

UBER

ist mit seinen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen geblieben. Uber verbuchte im Quartal per Ende März einen Verlust von 2,94 MilliardenDollar oder 1,70 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 3,54 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Verlust je Aktie von 0,84 Dollar gerechnet sowie einem Umsatz von 3,55 Milliarden Dollar.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.