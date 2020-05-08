BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 3,60 (4,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 335 (377) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 485 (475) DKK - 'OVERWEIGHT'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 19,90 (19,80) EUR DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR TELEFONICA SA AUF 6,50 (6,80) EUR - 'KAUFEN'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IAG AUF 240 (250) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 36 (30) EUR - 'UNDERWEIGHT'LBBW SENKT UBS AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - ZIEL 11 (13,50) CHF RBC HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 50 (49) EUR - 'OUTPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 7,95 (8,50) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9 (8) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EDAG ENGINEERING AUF 8,50 (9) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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