FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall rechnet wegen der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie mit einem spürbaren Abschwung im Automotive-Geschäft. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis dürften in dem Bereich und auch auf Konzernebene deutlich unter den bisherigen Prognosen liegen, kündigte der MDAX-Konzern bei Vorlage von Quartalszahlen an. Bisher hatten die Düsseldorfer allerdings die Belastungen aus der Pandemie nicht in ihrem Ausblick berücksichtigt.

Rheinmetall hatte im März ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent für 2020 in Aussicht gestellt. Die operative Ergebnisrendite sollte auf rund 7 Prozent von 8,1 Prozent im Vorjahr sinken.

Das weiter stark laufende Geschäft mit Wehrtechnik, dessen Ausblick Rheinmetall am Freitag bestätigte, kann die Belastungen im schwächeren Geschäft mit den Autoherstellern nicht kompensieren. Im Defence-Bereich soll der Umsatz 2020 um 5 bis 7 Prozent steigen, die operative Marge wird zwischen 9 und 10 Prozent erwartet. Für das Automotive-Geschäft sei derzeit wegen der hohen Unsicherheit kein konkreter Ausblick möglich, so die Rheinmetall AG.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2020 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.