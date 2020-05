FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future dreht im Verlauf ins Plus. Gegen 8.30 Uhr steigt er um 19 Ticks auf 174,16 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,18 das Tagestief bei 173,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 14.000 Kontrakte.

Auf einen Widerstand trifft der Future laut Helaba zunächst bei 174,23. Darüber bestünde Potenzial bis 174,55/69. Bei einem Bruch der März-Aufwärtstrendlinie bei 173,05 könnten Verluste bis zur Marke bei 171,94 folgen.

In den Blick rückt am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für April. Er wird voraussichtlich den größten Monatsverlust an Stellen ausweisen, der jemals verzeichnet wurde. Weil aufgrund der Pandemie weite Teile der US-Wirtschaft stillgelegt sind, rechnen Ökonomen mit einem Verlust von 21,5 Millionen Jobs. Am Markt kursiert allerdings die Hoffnung, er werde nicht ganz so schlecht ausfallen. Denn in der vergangenen Woche haben nicht ganz so viele US-Amerikaner Arbeitslosenunterstützung beantragt wie befürchtet.

