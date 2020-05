Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts010/08.05.2020/08:50) - Unternehmen müssen in der Zeit nach der Krise rasch auf neue, innovative Marketing-Ideen setzen, um nach dem Corona-Stillstand durchzustarten. "Noch nie war das berühmteste Werbezitat der Geschichte wahrer als heute: 'Wer nicht wirbt, stirbt!' Nun sind Hardcore-Querdenker, Andersdenker, Neudenker gefragt und mutiges und aktives Handeln", so Werbetherapeut, Coach und Buchautor Alois Gmeiner, der in seinen Unternehmer-Sparrings und Kreativ-Coachings das richtige und effektive Hardcore-Marketing lehrt. Infos zum "Brain-Fight" mit dem Werbetherapeuten mit Grtais-Marketing-Online-Check: https://www.werbetherapeut.com/angebote/marketing-sparring Unternehmer müssen genau jetzt aus Schockstarre erwachen und handeln - sonst gibt es kein Morgen Viele Unternehmen und Hotels sind durch den Corona-bedingten Lockdown in eine Schockstarre verfallen. Doch Unternehmen, die diese Krise überleben wollen, müssen nun auf innovatives Marketing setzten, denn braves Mainstream-Marketing geht nicht nur in der Masse unter, es ist auch teuer. Darum gebraucht der Guerillera-Marketing-Coach drastische Worte: "Zum Teufel - macht was! Die tägliche Routinearbeit verstellt Euch die Sicht auf das große Ganze. Und das kann derzeit nur eines bedeuten: Konsequent und rasch neue Kunden und Gäste ansprechen, sonst wird es kein Morgen geben." Überprüfung der eigenen Marketing-Strategie beim "Brain-Fight" mit dem Werbetherapeuten Neben einer Beratung vor Ort bietet Werbetherapeut Gmeiner einen kostenlosen Kommunikations-, PR- und Werbecheck für Unternehmen an. Mit nur drei Minuten Aufwand wissen Unternehmen mehr über die Effizienz ihrer Marketing-Strategie. Der Werbetherapeut: "Danach geht's in den Ring mit mir. Dabei werden wie bei einem Box-Training knallhart Werbestrategien und Marketingaktionen auf ihre Effizienz für den Überlebenskampf am Markt überprüft und neue Ideen entwickelt, um die Konkurrenz auszustechen und mehr Umsatz zu machen." Effizientes Marketing ist teuer!? - Niemals! Gmeiner weiß, dass gute und effiziente Werbestrategien nicht teuer sind, wenn man neue Medien, und Online-PR zu nutzen weiß. "Jetzt ist die Zeit, um in kreatives und dabei günstiges Marketing zu investieren. Gerade Social Media und das Internet bieten Unternehmern, Hotels und Gastronomen enorme Möglichkeiten. Man muss es nur tun und zwar konsequent. Mit Kreativität und Mut." Dabei will der Werbetherapeut Unternehmen unterstützen. Gratis-Hardcore-Marketing-Check: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ Interessierte Unternehmer, Freiberufler und Start-Ups können sich kostenlos aus vielen Stunden Gratismaterial über Marketing, Werbung und PR bedienen: https://www.Werbetherapeut.com/gratis-download Kontakt und Fragen zu Kreativ-Coachings, Marketing-Sparring (derzeit natürlich über Skype) per E-Mail an: werbetherapeut@chello.at oder Tel.: +43 1 33 20 234 (Ende) Aussender: Der Werbetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 1 33 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Website: www.werbetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200508010

