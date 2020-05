Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporteure im März von Pandemie hart getroffen

Die Exporte der deutschen Wirtschaft sind im März wegen der Pandemie viel stärker eingebrochen als erwartet. Besonders ausgeprägt waren die Rückgänge im Geschäft mit den europäischen Partnerländern. Insgesamt verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 11,8 Prozent weniger in der Welt als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das ist der größte Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 5,0 Prozent erwartet.

Pandemie lässt Gästeübernachtungen im März einbrechen

Die Corona-Pandemie hat sich im März 2020 erheblich auf die Zahl der Gästeübernachtungen in Deutschland ausgewirkt. Maßgeblich dafür ist das seit Monatsmitte geltende Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gab es im März in den Beherbergungsbetrieben 15,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 53 Prozent weniger als im März 2019. Dies ist der mit Abstand stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1992.

Schäuble: EZB-Urteil des Verfassungsgerichts könnte Euro-Fortbestand gefährden

Der ehemalige Bundesfinanzminister und heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Anleihepolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) Gefahren für den Fortbestand des Euro. "Es kann gut sein, dass in anderen EU-Mitgliedsstaaten nun auch der Bestand des Euro in Frage gestellt wird - weil ja jedes nationale Verfassungsgericht für sich urteilen könne", sagte Schäuble dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Seehofer: Grenzkontrollen werden zunächst bis 15. Mai fortgesetzt

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Forderungen nach vorzeitigen Grenzöffnungen eine Absage erteilt. Die Grenzkontrollen seien "Teil unseres bisherigen Erfolgs bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens", erklärte Seehofer. Angesichts der Corona-Lockerungen in Deutschland waren zuvor parteiübergreifend Rufe nach einer raschen Öffnung der Grenzen zu europäischen Nachbarstaaten laut geworden. Die EU-Kommission lehnte derweil selektive Grenzöffnungen ab.

Bereits rund tausend Eilanträge gegen Corona-Auflagen

Immer mehr Bürger klagen gegen die Corona-Auflagen in Deutschland. Bundesweit seien inzwischen rund tausend Eilanträge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bei den Gerichten eingegangen, sagte der Geschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Sven Rebehn, den Zeitungen der Funke Mediengrupe. Täglich kämen neue Eilanträge hinzu. Dies zeige, dass "die allgemeine Akzeptanz für tiefgreifende Corona-Einschränkungen allmählich schwindet und der Wunsch nach Lockerungen wächst".

Norwegen beschleunigt Lockerung der Corona-Maßnahmen

Angesichts der täglich fallenden Zahlen an Neuinfektionen beschleunigt Norwegen die Lockerung seiner Corona-Beschränkungen. Nach den Kindergärten und Grundschulen sollen ab Montag auch alle anderen Schulen wieder öffnen, gefolgt von den Bars am 1. Juni, wie die Regierung mitteilte. Kulturelle und Sportveranstaltungen mit bis zu 200 Menschen sind demnach wieder ab dem 15. Juni zugelassen, einen Tag später kann die norwegische Fußballmeisterschaft beginnen.

Israels Präsident beauftragt Netanjahu mit Regierungsbildung

Israels Präsident Reuven Rivlin hat den langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. Ein entsprechendes Schreiben sei am Donnerstagabend an Netanjahu versendet worden, teilte die Regierung mit. Netanjahus Bündnispartner, Parlamentspräsident Benny Gantz, sei ebenfalls informiert worden.

Fed-Notenbanker: US-Wirtschaft droht wohl kein Worst-Case Szenario

Zwei Vertreter der US-Notenbank gehen davon aus, dass der US-Wirtschaft wohl kein Worst-Case-Szenario droht. "Ich glaube nicht, dass wir auf eine weitere Große Depression zusteuern", sagte Neel Kashkari, Präsident der US-Notenbankfiliale von Minneapolis, auf NBC. Grund dafür seien aggressive Maßnahmen der Federal Reserve. Er rechne aber mit einer langen, allmählichen Erholung, die zu einem großen Teil davon abhängen würde, wie erfolgreich mit den Gesundheitsrisiken des Coronavirus umgegangen werde.

Peking: Handelsvereinbarungen mit Washington sollen umgesetzt werden

Die USA und China haben trotz ihres Streits über die Corona-Pandemie laut Angaben aus Peking vereinbart, die Umsetzung ihrer Handelsvereinbarungen vom Januar voranzubringen. Das chinesische Handelsministerium teilte mit, bei einem Telefonat hätten beide Seiten versichert, eine "günstige Atmosphäre" und die Bedingungen für die Umsetzung der Vereinbarung schaffen zu wollen.

USA werfen Russland Verschärfung des Libyen-Konflikts vor

Die USA haben Russland vorgeworfen, den Libyen-Konflikt durch den mutmaßlichen Einsatz von Söldnern zu verschärfen. Moskau setze in dem nordafrikanischen Land die russische Gruppe Wagner als "Instrument" ein, um seine Interessen mit "niedrigen Kosten und niedrigem Risiko" zu befördern, sagte der Russland-Experte des US-Außenministeriums, Chris Robinson.

US-Justiz lässt Vorwürfe gegen Trumps früheren Sicherheitsberater fallen

Überraschende Wende im Fall des früheren Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Michael Flynn: Das Justizministerium in Washington hat seine Anschuldigungen gegen den früheren Mitarbeiter von Präsident Donald Trump in der Russland-Affäre zurückgezogen. Zur Begründung erklärte das Ministerium, das Vorgehen der Bundespolizei FBI gegen Flynn sei unrechtmäßig gewesen. Trump nannte Flynn "unschuldig" und drohte den Verantwortlichen für die Ermittlungen mit einem "hohen Preis".

Trump fordert in Telefonat mit Putin Beteiligung Chinas an Rüstungskontrolle

US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin auf eine Beteiligung Chinas an künftigen Rüstungskontrollgesprächen gepocht. Das Weiße Haus erklärte, Trump habe seine Bereitschaft zu "effektiver Rüstungskontrolle" erneuert, die nicht nur Russland, sondern auch China umfasse. Er setze auf künftige Gespräche, "um einen kostspieligen Rüstungswettlauf zu verhindern".

Australische Notenbank sieht nur langsame Erholung des Arbeitsmarkts

Der von der Pandemie eingetrübte Arbeitsmarkt Australiens dürfte sich nach Einschätzung der Notenbank nur sehr langsam erholen. Die Reserve Bank of Australia (RBA) rechnet in ihren neuen Prognosen mit einer hohen Arbeitslosenquote in den kommenden Jahren. Die RBA geht im Kalenderjahr 2020 von einer Schrumpfung der Wirtschaft von 6 Prozent aus. Die Arbeitslosenquote dürfte bis Ende des Jahres auf rund 9 Prozent steigen von knapp 5 Prozent zu Jahresbeginn.

WHO erwartet bis zu 190.000 Corona-Tote in Afrika

In Afrika könnten einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge bis zu 190.000 Menschen im ersten Jahr der Corona-Pandemie sterben, falls "die Maßnahmen zur Eindämmung scheitern". Bis zu 44 Millionen Menschen könnten sich mit dem neuartigen Coronavirus im ersten Jahr infizieren, erklärte das WHO-Regionalbüro in Brazzaville. Die Schätzung der WHO bezieht sich auf 47 Länder mit insgesamt einer Milliarde Einwohnern.

Mehr als 300.000 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Lateinamerika

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Lateinamerika steigt rapide an. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP haben sich bis Donnerstag mehr als 300.000 Menschen auf dem Subkontinent nach Angaben der Behörden mit den Virus angesteckt, mehr als 16.000 von ihnen starben demnach an den Folgen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte März -6,0% (PROGNOSE: -6,2%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März -8,1% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 81,0%

Japan/Konsumneigung März -7,9 Pkt gg Vorjahr

US/Verbraucherkredite März minus 12,1 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Feb revidiert plus 20,0 Mrd USD (vorl: plus 22,3 Mrd USD)

