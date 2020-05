Boston, 8. Mai (WNM/Massachusetts General Hospital/Brian Burns) - Ärzte in zwei Krankenhäusern in Boston berichten, dass es der Mehrheit der schwerkranken COVID-19-Patienten - also diejenigen, die Beatmungsgeräte auf Intensivstationen benötigen - besser geht, wenn sie mittels bestehender, leitliniengestützter Therapien behandelt werden. Die Ärzte des Massachusetts General Hospital und des Beth Israel Deaconess Medical Center haben ihre Ergebnisse im American Journal of Respiratory and Critical Care ...

