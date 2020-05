Am letzten Handelstag der Woche dürfte es am deutschen Aktienmarkt aufwärts gehen. In der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten in der Corona-Krise setzten Anleger weiter auf Aktien. Aufgrund der unverändert niedrigen Verzinsung von Staatsanleihen infolge der Billionen schweren Stützungsprogramme von Regierungen und Notenbanken rund um den Globus scheinen Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...