Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) ist sehr gut in das Jahr 2020 gestartet. Die Rahmenbedingungen waren aufgrund der Covid-19-Pandemie spätestens ab März äußerst ungünstig. Trotzdem konnte das IT-Unternehmen den Umsatz im ersten Quartal 2020 um 9,3 % auf 1.355,7 Mio. € steigern. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich sogar überproportional um 13,4 % auf 51,1 Mio. €. Die EBT-Marge verbesserte sich damit auf 3,8 %. Zum 31. März 2020 waren 11.768 Mitarbeiter bei Bechtle beschäftigt, ein Anstieg um 13,9 %, was 1.434 Menschen entspricht. Das Umsatzwachstum war in Deutschland mit 10,6 % zweistellig, ...

