FTP, das größte Strategieunternehmen in Vietnam, unterzeichnete vor kurzem einen Managed-Services-Partnervertrag mit dem globalen Softwareunternehmen OutSystems und unternahm damit einen strategischen Schritt, der beiden Seiten hilft, durch Low-Code-Plattformen auf dem japanischen Markt Fuß zu fassen.

Führungskräfte von FPT und OutSystems trafen sich im vergangenen August in Tokio zur Besprechung der strategischen Partnerschaft (Foto: Business Wire)

Als erster Managed-Services-Partner von OutSystems in Japan wird FPT eine lückenlose Palette von Dienstleistungen anbieten, die von der Entwicklung über den Betrieb bis hin zur Wartung von Software-Anwendungen auf seiner Low-Code-Plattform reicht. Low Code im Sinne von OutSystems ist ein Software-Entwicklungsansatz, der eine schnellere Bereitstellung von Anwendungen und damit eine schnellere Markteinführung ermöglicht.

Laut Arnold Consengco, Vizepräsident für Nordostasien und Japan von OutSystems, ist die Wahl des Partners ein Beweis für die Stärke von FPT, nicht nur in Bezug auf die digitalen Arbeitskräfte, sondern auch auf die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens.

"FPT verfügt über eine Vielzahl von Ressourcen, ist mehrsprachig und hat eine starke Position auf dem japanischen Markt, da dieser eine sehr große Basis für das Unternehmen darstellt. Meiner Meinung nach hat das Unternehmen sehr viel zu bieten, wenn es gilt, diese Fähigkeit zur Offshore-Entwicklung nach Japan zu bringen", erklärte er.

Dank Low-Code konnten die Kunden von OutSystems außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, von einer 253-prozentigen Steigerung der Kapitalrendite innerhalb von nur sieben Monaten bis zur Einführung von 60 Apps in weniger als zwei Jahren, wodurch 650 Tage Entwicklungsaufwand eingespart wurden.

Bis 2024 wird die Entwicklung von Low-Code-Anwendungen für mehr als 65 Prozent der Anwendungsentwicklung weltweit verantwortlich sein, wie es in einem von Gartner im vergangenen Jahr veröffentlichten Bericht heißt. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum einschließlich Japan in den Jahren 2019-2024 das schnellste Wachstum verzeichnen wird.

"Ich glaube, hier könnten beide Unternehmen unsere Ressourcen gezielt nutzen, um ein größeres Ökosystem aufzubauen und mehr Projekte an mehr Kunden zu liefern. Die künftige Grundlage für kommerzielle Beziehungen mit Kunden in Japan hängt nicht davon ab, wie kostengünstig man etwas tun kann, sondern vielmehr davon, wie schnell man das tun kann", so Arnold.

"Angesichts des Fachkräftemangels haben japanische Unternehmen aktiv digitale Technologien wie Low Code eingeführt, um ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit OutSystems, um die digitale Transformation im Land voran zu bringen", erklärte FPT-Chairman Dr. Truong Gia Binh.

Seit dem FPT-Markteintritt in Japan im Jahr 2005 engagieren sich fast 10.000 Mitarbeiter sowohl vor Ort als auch im Ausland dafür, dass lokale Unternehmen ihre digitalen Herausforderungen bewältigen können. Das Unternehmen wird bis zum Jahr 2030 zu den 50 weltweit führenden Anbietern von umfassenden digitalen Dienstleistungen und Lösungen gehören.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von fast 1,2 Milliarden US-Dollar und 29.000 Mitarbeitern. Als Pionier in der digitalen Transformation bietet FPT Weltklasse-Dienstleistungen in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Mobilität, Cloud, AR/VR, Embedded Systems, Tests, Plattform-Modernisierung, Business-Anwendungen, BPO und mehr an. Das Unternehmen hat weltweit schon über 700 Kunden betreut, darunter 100 der Fortune-Global-500-Unternehmen unter anderem in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Bank- und Finanzwesen, Logistik und Transportwesen und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.fpt-software.com.

Über OutSystems

Tausende von Kunden weltweit vertrauen auf OutSystems, die Nummer eins unter den Low-Code-Plattformen für die schnelle Entwicklung von Anwendungen. Ingenieure, die genauestens auf jedes Detail achten, haben jeden Aspekt der OutSystems-Plattform so gestaltet, dass Unternehmen bei der Entwicklung von Apps der Enterprise-Klasse und bei der schnelleren Transformation ihrer Unternehmen unterstützt werden. OutSystems ist die einzige Lösung, die das Potenzial der Low-Code-Entwicklung mit hochmodernen mobilen Kapazitäten kombiniert. Dies ermöglicht eine visuell ausgerichtete Entwicklung ganzer Anwendungen, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.outsystems.com

