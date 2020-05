Damit ist der Billionär wieder im alten Trend und bestätigt die einsame Stärke aller großen Techs in der Einschätzung als Investment. Keiner kann eine ordentliche Begründung dafür liefern, aber allen gemeinsam ist: Keiner kann auf ein Investment in diesen Titeln verzichten. Gestern war PayPal mit + 12 % einer der Tagesgewinner.



