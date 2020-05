Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Corona-Krise dominiert weiterhin das Geschehen an den Märkten der Welt. Heute unter anderem mit einem Blick auf den Hype im Biotech Sektor, überraschend positive Signale bei Airbus und einem vermeintlichen Langweiler, der zeigt wie man durch die Krise kommt.

INTERNATIONAL | Die US Märkte schwankten zwar gestern auch wieder kräftig unterm Strich verblieb aber ein schönes Plus. Im Dow Jones war es ein knappes Prozent, im S&P500 1,1 und im Nasdaq100 reichte es sogar für 1,3 Prozent Gewinn. In Japan konnte der Nikkei heute Nacht über 2,2 Prozent zulegen. Der Dax vollzieht diese Vorgaben heute früh nach. Die Indikation liegt über ein Prozent höher als der Schluss gestern Abend.

ISIN: DE000A1DAHH0, NL0000235190

