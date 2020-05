Der neue Tesla Roadster wird wohl nicht vor 2022 auf den Markt kommen. Bei der Präsentation Ende 2017 hatte Tesla noch den Marktstart für 2020 in Aussicht gestellt. In einem Podcast hat Elon Musk nun angegeben, welche Projekte für ihn vorrangig sind. Bevor der Roadster 2 auf den Markt kommt, will Musk nach eigenen Angaben die Produktion des Model Y steigern, die Gigafactory in Deutschland bauen und ...

