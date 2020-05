Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Neuer Optimismus über die Perspektiven des Welthandels treibt am Freitag die Kurse an den europäischen Börsen nach oben. Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,2 Prozent auf 10.893 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,9 Prozent auf 2.907 Punkte an. "Der DAX steht vor einem Befreiungsschlag", sagt ein Händler. Der deutsche Leitindex werde aus der Seitwärtsspanne zwischen gut 10.100 und gut 10.800 Punkten erneut nach oben ausbrechen. Das Potenzial für die kommenden Tage reiche dann aus technischer Sicht zunächst bis an das jüngste Zwischenhoch bei gut 11.200 Punkten.

Gestützt wird die Stimmung auch von Siemens: Nach guten Zahlen gewinnen die Aktien des deutschen Industriekonzerns 5,2 Prozent.

Die Unterhändler der USA und Chinas haben ihre Absicht bekräftigt, dass sie das Handelsabkommen umsetzen wollen. "Nach den jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump ist dies eine große Erleichterung, sagt Milan Cutkovic, Analyst des Brokerhauses Axitrader. "Denn ein Handelskrieg wäre in der aktuellen Situation das letzte, was die Weltwirtschaft gebrauchen könnte", ergänzt er.

Die Risikobereitschaft nimmt nun wieder zu: Das stark konjunkturabhängige Industriemetall Kupfer wird am Morgen auf dem höchsten Stand seit 2 Monaten gehandelt: gute Voraussetzungen eigentlich für europäische Rohstoff-Aktien. Allerdings werden diese überwiegend in London gehandelt, und dort bleibt die Börse wegen des Sieges über Nazi-Deutschland vor 75 Jahren geschlossen, genauso wie in Kopenhagen.

Gewinner in Europa sind so erst einmal die Auto-, Bau- und Industrie-Aktien, deren Brancheindizes alle etwa 1,5 Prozent gewinnen. Dabei notieren alle Stoxx-Branchenindizes im Plus.

US-Arbeitsmarktbericht mit Job-Verlusten wie noch nie

In den Blick rückt am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für April. Er wird voraussichtlich den größten Monatsverlust an Stellen ausweisen, der jemals verzeichnet wurde. Weil aufgrund der Pandemie weite Teile der US-Wirtschaft stillgelegt sind, rechnen Ökonomen mit einem Verlust von 21,5 Millionen Jobs. Am Markt kursiert allerdings die Hoffnung, er werde nicht ganz so schlecht ausfallen. Denn in der vergangenen Woche haben nicht ganz so viele US-Amerikaner Arbeitslosenunterstützung beantragt wie befürchtet. Der Dollar gibt am Morgen trotzdem noch etwas nach.

Siemens-Gewinn höher als erwartet - Rheinmetall mit Licht und Schatten

Siemens hat im abgelaufenen Quartal überraschend viel verdient. Der Gewinn je Aktie liegt mit 0,80 Euro deutlich über den erwarteten 0,69 Euro. Dass Siemens den Ausblick gekappt habe und das laufende dritte Quartal des Geschäftsjahres schwierig werde, sei wegen der Corona-Pandemie keine Überraschung.

Völlig unterschiedlich haben sich im abgelaufenen Quartal die Bereiche bei Rheinmetall entwickelt. Während der Bereich für die Autozulieferung schwach abgeschnitten hat, entwickelt sich der Bereich Verteidigung gut und bügelt die Schwäche bei Automotive aus. Alles in allem werden die Zahlen in einer ersten Einschätzung als solide und im Rahmen der Erwartung eingestuft. Die Aktie notiert trotzdem 2,4 Prozent im Minus.

Bechtle Richtung Allzeit-Hoch

Bechtle steigen um 1,9 Prozent auf 145 Euro. Die Zahlen für das erste Quartal liegen leicht über den Schätzungen. Der Kurs des IT-Dienstleisters könnte nun in Richtung des Allzeit-Hochs bei 149 Euro steigen und möglicherweise schon bald neue Rekorde markieren, heißt es am Markt.

Zum Schlusskurs vom Donnerstagabend haben Eckert & Ziegler den Platz von Isra Vision im TecDAX eingenommen. Grund ist die Übernahme von Isra Vision durch Atlas Copco. Den Isra-Platz im SDAX nehmen nun Zeal Network ein. Eckert & Ziegler ziehen um 1,6 Prozent an, Zeal Network geben um 1,6 Prozent nach. Im Stoxx-50 ersetzen die Titel der Gucci-Mutter Kering die Aktien von ING. Kering steigen um 1,4 Prozent. ING können sich um mehr als 6 Prozent erholen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 2.897,65 0,59 17,05 -22,63 Stoxx-50 2.848,57 0,48 13,64 -16,29 DAX 10.867,49 1,01 108,22 -17,98 MDAX 23.842,51 0,42 99,57 -15,79 TecDAX 2.974,78 0,87 25,75 -1,33 SDAX 10.632,11 0,57 60,64 -15,02 CAC 4.523,14 0,48 21,70 -24,34 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,55 0,00 -0,79 US-Zehnjahresrendite 0,63 0,00 -2,05 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:33 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0844 +0,12% 1,0844 1,0790 -3,3% EUR/JPY 115,41 +0,25% 115,41 114,90 -5,3% EUR/CHF 1,0532 -0,09% 1,0541 1,0537 -3,0% EUR/GBP 0,8749 -0,14% 0,8749 0,8767 +3,4% USD/JPY 106,42 +0,13% 106,36 106,49 -2,2% GBP/USD 1,2394 +0,14% 1,2394 1,2308 -6,5% USD/CNH (Offshore) 7,0937 -0,00% 7,0895 7,1054 +1,8% Bitcoin BTC/USD 9.908,51 +0,25% 9.908,51 9.487,76 +37,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,55 23,55 +4,2% 1,00 -58,7% Brent/ICE 30,30 29,46 +2,9% 0,84 -52,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.719,26 1.717,45 +0,1% +1,81 +13,3% Silber (Spot) 15,50 15,55 -0,3% -0,05 -13,2% Platin (Spot) 770,90 767,75 +0,4% +3,15 -20,1% Kupfer-Future 2,40 2,39 +0,7% +0,02 -14,4% ===

May 08, 2020 03:46 ET (07:46 GMT)

