So reduziert sich das Feuerwerk auf vereinzelte Raketen und Böller. Aber auch die haben es in sich. Beispielsweise das Vision-System eines Greiferanbieters oder die Roboter-Programmierung per Lichtgriffel. Interessant auch ein neuer Security-Ansatz: Weniger ist Mehr! Wie wichtig eine aktive und aktuell gehaltene Security ist, zeigt ein aktueller Schadensreport. Und auch in dieser Ausgabe widmen wir einen Beitrag dem Thema Kommunikationsinfrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...