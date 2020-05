Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt überwiegt auch zum Wochenschluss eine freundliche Tendenz. Insgesamt sei das Geschehen aber von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Immerhin stehen am Nachmittag die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten an, vor denen sich die Anleger nicht aus der Deckung wagten, sagen Börsianer. Im Schnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...