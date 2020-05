Genug der Auszeit. Jetzt soll sich die Achterbahn des Lebens weiterdrehen. Und nach Möglichkeit schneller als je zuvor. Läden, Restaurants und sogar Freibäder werden in Kürze wieder öffnen. Politiker träumen davon, dass sich deutsche Urlauber schon in ein paar Wochen wieder an den Stränden Spaniens sonnen können. ‚War da was?' fragt sich so manch erstaunter Bürger, der das Kommando, die eigene Wohnung bitte nur in allerdringendsten Fällen zu verlassen, noch im Ohr hat. Folgt hier etwa eine Übertreibung der anderen?

