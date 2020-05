In unserer letzten Kommentierung zur Aktie des Ölfeldserviceanbieters Halliburton rückten wir die damals frischen Unternehmenszahlen in den Fokus. Gleichzeitig bot das damalige Chartbild interessante Aspekte. Rückblick. In der Kommentierung vom 24.04.2020 hieß es unter anderem "[…] In den letzten Wochen rang die Aktie weiter um Stabilität; angesichts des schwachen Umfelds eine unverändert schwierige ...

