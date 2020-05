FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von HeidelbergCement haben kurz vor dem Wochenende die Stagnation der vergangenen Tage beendet und kräftig zugelegt. Die Papiere verteuerten sich um 4,7 Prozent auf 43,88 Euro. Damit ließen sie die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend wieder hinter sich.



Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe sieht den Zementhersteller gestärkt aus der Krise hervorgehen: "Das Management hat unsere Haltung bestärkt, dass die Covid-19-Pandemie eine Chance ist", schrieb der Experte in einer Studie. Für eine detaillierte Prognose sei das Umfeld gegenwärtig zwar zu ungewiss. Das Unternehmen rechne aber in den kommenden Monaten mit erheblichen fiskalischen Anreizen angesichts der Corona-Krise, auch in den USA und anderen Regionen. Davon werde HeidelbergCement auf mittlere Sicht profitieren./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

