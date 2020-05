Dialog Semiconductor übertrifft die Erwartung der Experten In dieser Handelswoche scheint sich die Nachrichtenfront etwas zu beruhigen, so dass man sich verstärkt den Quartalszahlen widmen konnte. Interessant waren hierbei die vorgestellten Zahlen von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und PayPal Holdings (WKN: A14R7U). Am Dienstagabend legte Beyond Meat die Zahlen vor und konnte damit die Schätzungen der Analysten übertreffen. In den ersten drei Monaten verdiente der Hersteller von Fleischersatz rund 1,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...