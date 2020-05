Frankfurt (awp/awp/sda/reu) - Die deutsche Finanzaufsicht Bafin nimmt den Zahlungsdienstleister Wirecard stärker ins Visier. "Selbstverständlich schauen wir uns in diesem Zusammenhang auch die Kommunikation von Wirecard unmittelbar vor dem Erscheinen des KPMG-Berichts an", sagte eine Bafin-Sprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...