Der Leiterplatten-Hersteller Schoeller Electronics Systems GmbH befindet sich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Hintergrund der Schieflage ist, dass sich die Gesellschaft aktuell führungslos präsentiert. Der Geschäftsführer hält sich in Großbritannien auf und kann von dort corona-bedingt nicht ausreisen. Gleichzeitig ist er laut Insolvenzverwalter aktuell weder per Telefon noch per E-Mail erreichbar. Ein zeichnungsberechtigter Prokurist hatte das Unternehmen zum Jahresende 2019 verlassen. "Daher gab es zuletzt niemanden, der Bestellungen freigeben oder Zahlungen auslösen konnte", berichtet ...

