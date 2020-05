Schaeffler AG: Schaeffler-Hauptversammlung beschließt Dividende und neues Vergütungssystem für den VorstandDGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Schaeffler AG: Schaeffler-Hauptversammlung beschließt Dividende und neues Vergütungssystem für den Vorstand08.05.2020 / 14:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Schaeffler-Hauptversammlung beschließt Dividende und neues Vergütungssystem für den Vorstand- Virtuelle Hauptversammlung stößt auf großes Interesse- Dividendenausschüttung in Höhe von 45 Cent je Vorzugsaktie- Neues Vergütungssystem für den VorstandHerzogenaurach | 8. Mai 2020 | Die virtuelle Hauptversammlung der Schaeffler AG ist auf großes Interesse gestoßen. In der Spitze nahmen rund 600 Aktionärinnen und Aktionäre an der Übertragung der Hauptversammlung teil. Sie stimmten für eine Dividendenausschüttung in Höhe von 45 Cent pro Vorzugsaktie. Die Ausschüttungsquote lag bei rund 43 Prozent und damit im Rahmen des anvisierten Zielkorridors von 30 bis 50 Prozent bezogen auf das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernergebnis vor Sondereffekten."Der Dividendenvorschlag ist das Ergebnis einer sorgfältigen Interessenabwägung. Es ist aus unserer Sicht fair und angemessen, die Aktionäre am Erfolg des letzten Jahres partizipieren zu lassen. Unsere Kapitalbasis und die sehr solide Liquiditätsausstattung lassen das zu", sagte der Vorstandsvorsitzende der Schaeffler AG, Klaus Rosenfeld.Neues Vergütungssystem für den VorstandDarüber hinaus billigte die Hauptversammlung ein neues System zur Vergütung des Vorstandes, dass der Aufsichtsrat rückwirkend zum 1. Januar 2020 beschlossen hatte. Schaeffler setzt damit - schneller als vom Gesetzgeber gefordert - die geänderten regulatorischen Anforderungen zur Vorstandvergütung nach dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) um.Die Vorstandsvergütung basiert wie bisher auf den Grundsätzen der Kopplung von Leistung und Vergütung, Wertschaffung und Free Cash Flow. Die variable Vergütung ist auf eine langfristige und nachhaltige Unternehmenswertentwicklung fokussiert. Außerdem stärkt das neue Vergütungssystem die Kapitalmarktorientierung und bringt die Interessen der Aktionäre und des Vorstands noch stärker zur Deckung. Neu aufgenommen wurde eine Aktienerwerbs- und -halteverpflichtung, nach der die Vorstandsmitglieder Vorzugsaktien der Schaeffler AG in einer zuvor festgelegten Höhe und Frist erwerben und diese bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses halten müssen. Um der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie gerecht zu werden, wurden Nachhaltigkeitsziele in die variable Vergütung aufgenommen. Darüber hinaus wurden die Performance-Kriterien neu gestaltet und die Altersvorsorge der Mitglieder des Vorstands auf ein beitragsfinanziertes System umgestellt."Das neue System der Vorstandsvergütung ist klar und verständlich. Die Vorstandsmitglieder erhalten neben ihrer Festvergütung kurz- und langfristige variable Vergütungsbestandteile. Uns war es dabei wichtig, dass wir neben der Anpassung der Altersvorsorge vor allem auch das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen mit der variablen Vergütung koppeln. Ferner sehe ich die Aktienerwerbs- und -halteverpflichtung als wichtigen Schritt, um die Schaeffler Gruppe noch stärker kapitalmarktorientiert auszurichten", sagte der Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzende Georg F. W. Schaeffler.Die Abstimmungsergebnisse sowie die Berichte des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Vorstandsvorsitzenden zur heutigen Hauptversammlung sind in Kürze unter www.schaeffler.com/hv verfügbar.Den Geschäftsbericht finden Sie unter: www.schaeffler-geschaeftsbericht.deZu Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer. Das Portfolio umfasst Präzisionskomponenten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Mit innovativen und nachhaltigen Technologien in den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 leistet Schaeffler bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit zirka 86.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein globales Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. AnsprechpartnerThorsten Möllmann Renata Casaro Leiter Globale Kommunikation & Branding Leiterin Investor Relations Schaeffler AG, Herzogenaurach Schaeffler AG, HerzogenaurachTel. +49 9132 82 5000 Tel. +49 9132 82 4440 E-Mail: presse@schaeffler.com E-Mail: ir@schaeffler.com

Bettina Lichtenberg Henrik Adelmann Leiterin Unternehmenskommunikation Investor Relations Schaeffler AG, Herzogenaurach Schaeffler AG, HerzogenaurachTel. +49 9132 82 5000 Tel. +49 9132 82 4440 E-Mail: presse@schaeffler.com E-Mail: ir@schaeffler.com

08.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 