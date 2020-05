Mutares SE & Co. KGaA: Mutares nimmt ein weiteres Rekordjahr in Angriff und unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme bestimmter Dichtungs- und Flüssigkeitsaktivitäten von Cooper StandardDGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme Mutares SE & Co. KGaA: Mutares nimmt ein weiteres Rekordjahr in Angriff und unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme bestimmter Dichtungs- und Flüssigkeitsaktivitäten von Cooper Standard08.05.2020 / 14:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Mutares nimmt ein weiteres Rekordjahr in Angriff und unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme bestimmter Dichtungs- und Flüssigkeitsaktivitäten von Cooper Standard- Neue Plattform-Akquisition für das Segment Automotive & Mobility mit signifikanten Synergiepotenzialen für die Elastomer Group- Führender Lieferant von Gummi Fluid-Transfer-Systemen (FTS) für die Automobil- und Spezialindustrie in Polen, Italien, Spanien und Indien mit einem Umsatz von ca. EUR 180 Millionen im Jahr 2019- Grenzüberschreitende Transaktion durch gemeinsamen Teamansatz der Mutares-Büros in Deutschland und ItalienMünchen, 8. Mai, 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) und Cooper Standard (ISIN: US21676P1030) haben eine Vereinbarung über die Übernahme bestimmter Aktivitäten von Cooper Standard in Polen, Italien, Spanien und Indien mit rund 2.500 Mitarbeitern unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen.Der Transaktionsumfang in Europa besteht aus Werken für Gummi Fluid-Transfer-Systeme in Polen und Spanien, die große, weltweit führende Automobilhersteller beliefern. Das italienische Werk dient auch als Hersteller und Rohstofflieferant (Verbundstoffe) von Spezialdichtungsprodukten für die europäischen Werke.Das indische Tochterunternehmen ist ein Schlüssellieferant für Dichtungslösungen sowie Kraftstoff- und Bremsleitungssysteme für die Automobilindustrie mit sieben Produktionsstätten. Die Kombination dieser Gruppe mit den bestehenden Portfoliounternehmen von Mutares ermöglicht es der Elastomer Solutions Group, erhebliche Synergien in allen Geschäftsbereichen freizusetzen."Die geplante Transaktion unterstreicht die Kompetenz von Mutares in den Bereichen Automotive, Carve-out-Transaktionen und Turnaround. Die Übernahme stärkt das Automotive-Segment der Mutares und bietet der Elastomer Solutions Group erhebliches Synergiepotenzial. Das wird beiden Unternehmen helfen, die Bereiche Vertrieb, operatives Geschäft und Verwaltung zu optimieren, und auch Cooper Standard profitiert davon", sagt Johannes Laumann CIO von Mutares.Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mutares SE & Co. KGaA Investor Relations Tel.: +49 89 9292 7760 Email: ir@mutares.com www.mutares.comAnsprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de08.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1039689Ende der Mitteilung DGAP News-Service1039689 08.05.2020