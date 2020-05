Mehr als 25 Umweltorganisationen haben ihre Petition "Kein Aus für Solaranlagen nach 20 Jahren" per Online-Konferenz an das Bundeswirtschaftsministerium überreicht. Es geht ihnen darum, Ü20-Photovoltaikanlagen länger betreiben zu können. Die Vereine hielten ihre Logos in die Kameras und verfolgten die virtuelle Übergabe mit den Vertretern des Ministeriums. Somit wollten sie ihrer Forderung für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb von Ü20-Photovoltaikanlagen Nachdruck verleihen. Konkret geht es in ...

