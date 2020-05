BioNTech hat in dieser Woche die Übernahme von Neon Therapeutics abgeschlossen. Mit einer All-Stock-Transaktion im Wert von etwa 67,0 Millionen Dollar konnte der bereits Mitte Januar angekündigte Deal finalisiert werden. Damit stärken die Mainzer ihr Portfolio an Zelltherapien. Auch die kommende Woche verspricht Spannung.Das neue Tochterunternehmen sei ansässig in Cambridge, Massachusetts, und werde als US-Hauptsitz von BioNTech unter dem Namen BioNTech US Inc. fungieren, heißt es von Unternehmensseite. ...

