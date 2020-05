=== M O N T A G, 11. Mai 2020 *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1H, Jena *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführlicher Umsatz 1Q (09:00 Analysten-Webcast; 10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q, Köln 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q, Oberkirch 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Kabinett, Beratungen zur Corona-Krise, Berlin 12:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:45 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede bei der virtuellen CoinDesk Consensus Conference 12:55 US/Under Armour Inc, Ergebnis 1Q, Baltimore *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer virtuellen Veranstaltung der Lansing Regional Chamber - AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 1Q, St. Leonards - Börsenfeiertag Russland D I E N S T A G, 12. Mai 2020 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q, Romanel-sur-Morges *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis, Toyota City *** 07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), München *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:15 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Göppingen 07:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:00 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Essen 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 1Q 08:00 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/Singulus Technologies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q, Bremen 08:00 DE/Westwing Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 08:20 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q, Paris 09:00 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q, Puchheim 09:30 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Jahres-PK (via Telefonkonferenz) *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, PK zu den Fallzahlen für die Politisch Motivierte Kriminalität (PMK), Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator April *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 14:30 US/Verbraucherpreise April *** 14:30 US/Realeinkommen April 15:00 US/Fed, Rede (online) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Official Monetary and Financial Institutions Forum 16:00 US/Fed, Rede (online) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Delaware State Chamber of Commerce 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart - DE/BioNTech SE, Ergebnis 1Q, Mainz *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1Q, Madrid M I T T W O C H, 13. Mai 2020 *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz; 12:00 Online-HV), Frankfurt *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:00 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:10 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Garching *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Pullach 07:50 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 08:00 GB/BIP März *** 08:00 GB/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 GB/Industrieproduktion März *** 08:00 GB/Handelsbilanz März 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis, Tokio 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q, Kopenhagen 08:30 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q, Nassau 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Cropenergies AG, BI-PK, Mannheim *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 8- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion März 11:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), gemeinsame Web-PK zur Bauwirtschaft 11:00 DE/Compugroup Medical SE, Online-HV 11:00 DE/Encavis AG, Online-HV 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 13:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag, Berlin 13:00 EU/EZB-Direktor Lane, Rede bei einer virtuellen Veranstaltung der University of Amsterdam 14:00 DE/Adva Optical Networking SE, Online-HV *** 14:30 US/Erzeugerpreise April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 17:55 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 14. Mai 2020 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich 06:55 DE/Stratec SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:30 Telefonkonferenz), Birkenfeld *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Düsseldorf *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q, Niestetal *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo 07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 07:30 DE/Wirecard AG, Ergebnis 1Q, Aschheim *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q, Mannheim 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q, Wiesbaden *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg 08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 1Q, Senningerberg 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 FR/EDF, Umsatz 1Q, Paris *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:00 DE/BMW AG, Online-HV 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, Online-HV 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim

