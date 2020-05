Die 20-Megawatt-Batterie wird am Markt für Systemdienstleistungen teilnehmen. Die Bewirtschaftung übernimmt der Schweizer Energieversorger Alpiq. Der Speicher soll im dritten Quartal 2020 in Betrieb gehen.10 Megawatt Leistung, 18 Megawattstunden Kapazität - mit diesen Werten ist die Batterie, die das Start-Up MW Storage aus Zug derzeit in Ingenbohl am Vierwaldstättersee baut, das größte Akkupaket der Schweiz. Mit dem Energiegehalt der sieben großen Batteriecontainer könnte ein Elektroauto rund 140.000 Kilometer fahren. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal dieses Jahres geplant. Die Bewirtschaftung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...