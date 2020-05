Wien (www.fondscheck.de) - Wie Investmentgesellschaften ihre Vertriebsbetreuung und ihr Marketing an die Corona-Krise anpassen und mit welchen innovativen Konzepten es ihnen gelingt, Berater und Kunden in diesem herausfordernden Umfeld bestmöglich zu unterstützen, hat FONDS professionell ONLINE in Erfahrung gebracht, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...