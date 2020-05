Kurzer Rückblick: Knickte der DAX am Montag aus Sorge vor einer Neuauflage des Zollstreits zwischen den USA und China noch um 3,6 Prozent ein, drehte sich die Situation bis zum Ende der Handelswoche ins Gegenteil: So wollen die USA und China trotz der neuerlichen Spannungen an ihrem Handelsdeal festhalten, beide sprechen von "guten Fortschritten". Das verleiht dem DAX am Freitag Aufwind, bis zum Mittag klettert der deutsche Leitindex über ein Prozent auf rund 10.880 Punkte. Auf Wochensicht legt ...

